روسيا.. بوتين يزور مقرات للجيش في جنوب البلاد

قال التلفزيون الرسمي الروسي الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرات للقوات الروسية في مدينة روستوف بجنوب البلاد في وقت متأخر من أمس الخميس 20\10\2023 للاطلاع على تقرير عن تقدم العمليات في أوكرانيا.

وعرض التلفزيون لقطات للجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة وقائد الحرب في أوكرانيا وهو يقول لبوتين إن القوات “تنفذ مهامها وفقا لخطة العملية”.

وقال بوتين قبل أيام إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية “فشل تماما” وإن الداعمين الغربيين لأوكرانيا صاروا أقل تشددا من ذي قبل.

وقال مسؤولون بارزون في الجيش الأوكراني أمس الخميس 20\10\2023 إن قواتهم تواجه هجوما روسيا جديدا في مدينة أفدييفكا التي شاع فيها الدمار بالفعل إلى حد كبير وتقع في شرق البلاد، بينما تحرز بعض التقدم في الهجوم المضاد في الجنوب.