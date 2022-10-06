الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
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روسيا تؤكد التزامها بتجنب حرب نووية

منذ 57 دقيقة
مبنى الخارجية الروسية

مبنى الخارجية الروسية

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قالت روسيا ، الخميس، إنها لا تزال “ملتزمة تماما” بمبدأ عدم السماح أبدا بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطير محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس أن موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبدا، لم يتغير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إنه “لم يكن يخادع” بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.

وكان بوتين أعلن في 21 سبتمبر أيلول أول تعبئة لجنود الاحتياط في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية لنشر المزيد من القوات في ساحات المعارك في أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يكن يخادع عندما ألمح إلى أنه جاهز لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن أمن الأراضي الروسية، ما أشعل في حينه موجة تحذيرات لا تزال مستمرة.

لاسيما أن روسيا تعتبر أكبر قوة نووية في العالم استنادا إلى عدد الرؤوس الحربية النووية التي تملكها، إذ إن لديها 5977 رأسا حربيا بينما تمتلك
الولايات المتحدة 5428 وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين.

    المصدر :
  • رويترز

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