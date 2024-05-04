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روسيا تؤكد تدمير صواريخ أمريكية قرب القرم

منذ 20 دقيقة
إطلاق صاروخ «أتاكمز» خلال تدريب عسكري أميركي كوري جنوبي مشترك (أرشيفية - رويترز)

إطلاق صاروخ «أتاكمز» خلال تدريب عسكري أميركي كوري جنوبي مشترك (أرشيفية - رويترز)

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أربعة صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع «أتاكمز» فوق شبه جزيرة القرم، وهي من أسلحة معروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.

ويوم الثلاثاء قال مسؤولون روس إن أوكرانيا هاجمت القرم بمنظومة الصواريخ التكتيكية في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو، وأضافوا أنه تم إسقاط ستة صواريخ.

وقال مسؤول أمريكي الشهر الماضي إن الولايات المتحدة شحنت سرا صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر المسؤول أن منظومة الصواريخ التكتيكية، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، استخدمت لأول مرة في الساعات الأولى من يوم 17 أبريل نيسان بإطلاقها على مطار روسي في القرم على بعد نحو 165 كيلومترا من الجبهة الأوكرانية.

وعارضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بادئ الأمر نشر الصواريخ طويلة المدى، وعبرت عن مخاوفها من أن سحب الصواريخ من المخزونات الأمريكية سيؤثر سلبا على الاستعداد العسكري الأمريكي.

كما كانت هناك مخاوف من أن تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة أهداف في العمق الروسي، وهي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد في الحرب نحو مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، ويتمركز أسطولها في البحر الأسود هناك.

وتعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم الخميس بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية سنوية قيمتها ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.7 مليار دولار) “طالما اقتضى الأمر ذلك”، مضيفا أن لندن لا تعارض استخدام أسلحتها داخل روسيا، الأمر الذي أثار انتقادات قوية من موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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