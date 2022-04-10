روسيا تؤكد تنفيذ عمليات تبادل اسرى مع اوكرانيا

مع استمرار الهجمات العسكرية الروسية على اوكرانيا، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا يوم الأحد تنفيذ عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يوم السبت.

وأضافت أن من بين من عادوا إلى روسيا أربعة موظفين لدى مؤسسة الطاقة الذرية التابعة للدولة (روس آتوم) بالإضافة إلى جنود ومدنيين.

وقالت في منشور على الإنترنت “في الساعات الأولى من هذا الصباح وصلوا للأراضي الروسية”.

وأشارت موسكالكوفا إلى أن تبادلا جرى يوم السبت أيضا لقائدي الشاحنات بين روسيا وأوكرانيا وشمل 32 سائقا روسيا و20 سائقا أوكرانيا بالإضافة إلى عدد من مواطني روسيا البيضاء.

وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك يوم السبت إن 12 جنديا أوكرانيا عادوا بعد تبادل للأسرى مع روسيا، وهي ثالث عملية من نوعها منذ بدء الصراع، وأضافت فيريشتشوك أن 14 مدنيا أيضا عادوا لأوكرانيا في إطار الاتفاق.

ونفت موسكو استهداف المدنيين فيما تسميها “عملية عسكرية خاصة” هدفها نزع سلاح جارتها. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.