روسيا: تباطؤ الحملة العسكرية في أوكرانيا مقصود

لفت وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويجو” الى أن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمّد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان :”كل الجهود تُبذل لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين. بالطبع، هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد”.

ولم تحقق الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا تقدمًا يذكر في الأشهر الأخيرة، بعد طرد قواتها من كييف في الأسابيع الأولى من الحرب.

وكانت الاستخبارات البريطانية قد ذكرت أنّ روسيا فشلت في تحقيق هدفها باحتلال أوكرانيا والإطاحة بحكومة كييف، لافتةً الى أنها تركّز على أهداف متواضعة في شرق وجنوب أوكرانيا

كذلك، أكّدت الاستخبارات البريطانية أنّ هجوم روسيا على دونباس يحقّق تقدمًا ضئيلًا.

من جانب آخر، أشار الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، في خطاب مؤثر للشعب بمناسبة مرور 31 عاما على الاستقلال، الى أن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط، وأنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق.

وأضاف زيلينسكي في الخطاب المسجّل، الذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي، أن أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل سلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.