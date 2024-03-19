روسيا تبتلع قرية أورليفكا وتنتزعها من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية سيطرت على قرية أورليفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على بعد 9.5 كيلومتر من بلدة أفدييفكا التي تسيطر عليها روسيا. بحسب وكالة رويترز.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية صدت تسع هجمات للجيش الروسي في محيط أورليفكا.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس 22 شباط/فبراير الماضي أن القوات الروسية سيطرت على قرية بوبيدا في منطقة دونيتسك الأوكرانية رغم قول الجيش الأوكراني إنه يصد هجمات هناك.

وتقع بوبيدا إلى الجنوب من مارينكا.

وأضافت الوزارة أنها سيطرت على القرية وعززت مواقعها في عدة أماكن أخرى بمنطقة دونيتسك.