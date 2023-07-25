روسيا تبحث إقامة ممرات لوجستية لصادرات الحبوب

قال أوليج أوزيروف سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نُشرت الثلاثاء، إن روسيا والدول المشاركة في القمة الروسية الأفريقية هذا الأسبوع ستتناول صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة في مناقشاتها.

انسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد سريانه لمدة عام، قائلة إن شروط روسيا لتمديد الاتفاق تم تجاهلها.

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج بين يومي27 و29 يوليو تموز في ظل تنافس موسكو والغرب على النفوذ في أفريقيا.

وصرح أوزيروف لوكالة الإعلام الروسية “إنشاء ممرات لوجستية، ومراكز ليس فقط للأغذية والأسمدة، ولكن أيضا لأي منتجات أخرى من روسيا الاتحادية، سيكون هذا أحد الموضوعات التي سيجري مناقشتها”.

وأضاف “تبدو لي فكرة الممرات اللوجستية وإنشاء مراكز الحبوب واعدة وقابلة للتنفيذ”.