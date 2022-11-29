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روسيا تبحث "اتحاد الغاز" مع قازاخستان وأوزبكستان

منذ ساعتين
الغاز الروسي

الغاز الروسي

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نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك القول، الثلاثاء، إن بلاده تبحث إمكانية إطلاق “اتحاد غاز” مع قازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.

ولم يقدم نوفاك مزيدا من التفاصيل حول ما الذي سيترتب على اتحاد الغاز أو المرحلة التي وصلت لها المناقشات.

وقال المتحدث باسم رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكاييف أمس الاثنين، إلا أنه لم يقدم هو الآخر أي تفاصيل.

وبينما تمثل روسيا مصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي، فإن إنتاج أوزبكستان وقازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما. ويربط خط أنابيب غاز البلدين بروسيا، ويمر خط أنابيب منفصل عبر كل منهما إلى الصين.

ويضخ الخطان في الغالب الغاز من تركمانستان، بينما لم يسبق أن أعلنت قازاخستان وأوزبكستان عن مرور شحنات غاز روسي إلى الصين أو أي دولة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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