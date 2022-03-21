روسيا تبحث مشروع قانون للخروج من منظمة التجارة العالمية

تحاول روسيا الرد على العقوبات الغربية والأمريكية منها الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، حيث قدم نواب روس إلى مجلس النواب “الدوما” الروسي مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وقدم مشروع القانون إلى المجلس نواب عن حزب “روسيا العادلة – من أجل الحقيقة”، وتم نشر نص الوثيقة في الموقع الرسمي لمجلس الدوما.

وبحسب مشروع القانون، فقد تم التنديد بالبروتوكول الخاص بانضمام روسيا إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لواضعي مشروع القانون فإن الخطوة تهدف لحماية المصالح الوطنية لروسيا وضرورة اتباع سياسة دفاعية “كرد على ضغوط العقوبات”.

وبحسب وكالة “تاس” الروسية، فإن المقترح يشمل الخروج من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، الموقعة في جنيف في 16 ديسمبر 2011، كما يقترح واضعو المشروع الاعتراف بأن قانون التصديق على البروتوكول باطل.

وجاء في المواد المقدمة إلى مجلس الدوما: “من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وضرورة اتباع سياسة حمائية، كرد على ضغوط العقوبات وكدفاع عن النفس، يقترح مشروع القانون الاتحادي هذا الانسحاب من البروتوكول المتعلق بانضمام روسيا الاتحادية إلى اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية المؤرخة 15 نيسان/أبريل 1994، الموقعة في مدينة جنيف في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك الاعتراف ببطلان القانون الاتحادي الصادر في 21 تموز/يوليو 2012، بشأن التصديق على بروتوكول انضمام روسيا إلى اتفاق مراكش المتعلق بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان/أبريل 1994”.

كانت روسيا قد شنت هجوما عسكريا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.