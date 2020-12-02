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روسيا تبدأ الأسبوع المقبل بحملة تطعيم ضد فيروس كورونا بأمر من بوتين

منذ 5 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات ببدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء بلاده.

وقال بوتين لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا “دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إلي بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيم شامل… لنبدأ العمل على ذلك بالفعل”.

وخلال مشاركته، عبر الفيديو، في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع، كشف بوتين أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم “واسعة النطاق إن لم تكن جماعية”.

وأضاف بوتين أن الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض “كوفيد-19″، هما الأطباء والمعلمون.

وقال رئيس الدولة، مخاطبا نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا: “إذا كنتم ترون أننا مستعدون لهذه الخطوة، فأود أن أطلب منكم تنظيم العمل على نحو يسمح لنا بالشروع في هذه الحملة الواسعة اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل”.

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