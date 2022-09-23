روسيا تبدأ التصويت في استفتاء على ضم أجزاء من أوكرانيا

بدأ اليوم الجمعة 23 أيلول التصويت في جزء تسيطر عليه روسيا من أوكرانيا في عمليات استفتاء من المتوقع أن تستخدمها موسكو لتبرير ضم أربع مناطق.

وقال “فلاديمير روغوف”، وهو مسؤول في الإدارة المدعومة من روسيا في تلك المنطقة: “بدأ التصويت في الاستفتاء على أن تصبح منطقة زابوريجيا جزءًا من روسيا، باعتبارها كيانًا أصيلًا من روسيا الاتحادية! إننا عائدون إلى الوطن!”.

وأدان الغرب على نطاق واسع مثل هذه الاستفتاءات ووصفها بأنها غير شرعية ومقدمة لضم غير قانوني.

في السياق، أفاد “سيرهي جايداي”، الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك، بأنّ مدير إحدى الشركات في بلدة بيلوفودسك التي تسيطر عليها روسيا، أخبر الموظفين أن الاستفتاء إلزامي وأن من يرفضون المشاركة سيُطردون وتُسلّم أسماؤهم إلى جهاز الأمن.

وأضاف أن السلطات الروسية في بلدة ستاروبيلسك منعت السكان من المغادرة حتى يوم الثلاثاء، مع إرسال مجموعات مسلحة لتفتيش المنازل وإجبار الناس على الخروج للمشاركة في الاستفتاء.

ومن المقرّر أن يستمر التصويت في أربع مناطق هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، التي تمثل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا بعدما استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد، جاء بعد سبعة أشهر من بداية الغزو الروسي.

وتبحث السلطات الموالية لموسكو الاستفتاء منذ شهور، لكنّ الانتصارات الأخيرة التي حققتها أوكرانيا دفعت المسؤولين إلى الإسراع في تحديد موعد لها.

ويبدو أن موسكو تحاول استعادة اليد العليا في الصراع مع إعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” هذا الأسبوع استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها فرصة لسكان المنطقة للتعبير عن آرائهم.

الى ذلك، قال وزير الخارجية “سيرغي لافروف” هذا الأسبوع: “منذ بداية العملية… قلنا إن شعوب المناطق المعنية يجب أن تقرر مصيرها”.

وتقول كييف إن موسكو تنوي تصوير نتائج الاستفتاء على أنها علامة على دعم شعبي، ثم استخدامها ذريعة للضم، على غرار استيلائها على شبه جزيرة القرم في عام 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي.