الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تبدأ تزويد غواصات نووية بالصواريخ فرط الصوتية

منذ ساعتين
غواصة روسية- أرشيفية

غواصة روسية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رخمانوف في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروسية ونشرت، الاثنين، إن روسيا ستزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.

وأضاف أن “الغواصات النووية متعددةالأغراض لمشروع ياسن-إم… ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم.. العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل”.

والغواصات من فئة ياسن-إم هي غواصات مسلحة بصواريخ كروز وتعمل بالطاقة النووية وقد تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.

ويبلغ مدى صواريخ تسيركون فرط الصوتية 900 كيلومتر ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام إن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية بكميات ضخمة في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.

وقد تم تجهيز الفرقاطة الروسية الأميرال جورشكوف متعددة الأغراض، والتي اختبرت قدراتها الهجومية في غرب المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا العام، بصواريخ تسيركون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي والين الياباني
الين إلى أدنى مستوياته خلال عام.. والدولار يصعد
فيضانات في روسيا
روسيا.. إجلاء أكثر من 2500 شخص بسبب الفيضانات
نيوزيلندا ترفع قيود كورونا
كورونا
بعد 3 سنوات.. نيوزيلندا ترفع كل قيود كورونا

الأكثر قراءة

شاحنة حزب الله في الكحاله
تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
مشهد لسارة أبي كنعان ووسام فارس من مسلسل "بالقلب"
"طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس
الضاحية الجنوبية
رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"