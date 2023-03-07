روسيا تبدأ تصدير الديزل إلى السعودية

بدأت روسيا في تصدير الديزل إلى المملكة العربية السعودية في فبراير شباط في إطار سعيها لمواجهة حظر من الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية، وذلك حسبما قال متعاملون وأظهرت بيانات رفينيتيف.

ودخل حظر شامل من الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط، وهو ما دفع المصدرين الروس إلى إعادة توجيه شحناتهم إلى أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى تحميل الشحنات من فوق ظهر سفينة إلى أخرى.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ثلاث ناقلات على الأقل تحمل 190 ألف طن من الديزل جرى تحميلها في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق في طريقها الآن إلى السعودية.

وأظهرت البيانات أنه يجري تفريغ الناقلة سريني التي تحمل 66 ألف طن من الديزل الروسي في ميناء جدة بالسعودية، بينما تتوجه الناقلتان أبانيمو وزاريا إلى رأس تنورة.

وقال متعاملون إن بوسع السعودية، التي تصدر كميات ضخمة من منتجات النفط، إعادة تصدير الديزل الروسي إلى وجهات أخرى بعد تكريره.