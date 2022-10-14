روسيا تتحدّث عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية أسفر عن وقوع قتلى

أعلنت روسيا أنّها فتحت تحقيقًا جنائيًا في مزاعم عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية روسية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم تحدّد لجنة التحقيق الرسمية عدد الضحايا في الهجوم، الذي وقع الخميس، وقالت إن قذائف من أوكرانيا دمّرت مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود.

واتهم المسؤولون الروس أوكرانيا بشن ضربات على مناطق حدودية طالت مدرسة ومبنى سكنيًا ومحطة كهرباء فرعية.

وقال مسؤول أوكراني إن الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني نجمت عن صاروخ روسي أطلق باتجاه أوكرانيا وأخطأ هدفه.

في السياق نفسه، أشار حاكم إقليم بيلغورود الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، الى أن رحلات القطارات عُلّقت في ساعة مبكرة، بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.

واتهمت المناطق الحدودية الروسية أوكرانيا بقصف أهداف تشمل خطوط الكهرباء والوقود ومخازن الذخيرة منذ الغزو الروسي في 24 شباط.

في المقابل، لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن القصف، لكنّ مسؤولًا وصف حوادث سابقة بأنها “كارما” للرد على الغزو الروسي.