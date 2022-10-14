الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تتحدّث عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية أسفر عن وقوع قتلى

منذ 4 دقائق
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

أعلنت روسيا أنّها فتحت تحقيقًا جنائيًا في مزاعم عن قصف أوكراني لمنطقة حدودية روسية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم تحدّد لجنة التحقيق الرسمية عدد الضحايا في الهجوم، الذي وقع الخميس، وقالت إن قذائف من أوكرانيا دمّرت مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود.

واتهم المسؤولون الروس أوكرانيا بشن ضربات على مناطق حدودية طالت مدرسة ومبنى سكنيًا ومحطة كهرباء فرعية.

وقال مسؤول أوكراني إن الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني نجمت عن صاروخ روسي أطلق باتجاه أوكرانيا وأخطأ هدفه.

في السياق نفسه، أشار حاكم إقليم بيلغورود الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، الى أن رحلات القطارات عُلّقت في ساعة مبكرة، بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.

واتهمت المناطق الحدودية الروسية أوكرانيا بقصف أهداف تشمل خطوط الكهرباء والوقود ومخازن الذخيرة منذ الغزو الروسي في 24 شباط.

في المقابل، لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن القصف، لكنّ مسؤولًا وصف حوادث سابقة بأنها “كارما” للرد على الغزو الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يتعهّد بالنصر على روسيا وتحرير بلاده
عمّال ينفذون تحركًا أمام مصفاة تابعة لشركة النفط الفرنسية "توتال إنرجيز" (رويترز)
فرنسا.. استمرار الإضراب في توتال إنرجيز يقوّض آمال إنهاء أزمة المحروقات
ماكرون وبوتين
بوتن عن تصريحات الرئيس الفرنسي: غير صحيحية وغير مقبولة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
محمد صلاح
صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الدولار
الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟