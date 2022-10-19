خيرسون مشتعلة.. روسيا تتحضر لهجوم أوكراني مباغت لاستعادة المدينة

دعا مسؤول عينته روسيا المدنيين لإخلاء مدينة خيرسون الأوكرانية، التي باتت خاضعة لسيطرة موسكو، في أسرع وقت ممكن لأن القوات الأوكرانية قد تبدأ هجوما في أي لحظة.

واضطرت القوات الروسية في خيرسون للتقهقر لمسافة تتراوح بين عشرين وثلاثين كيلومترا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقد يعني ذلك أنها مهددة بأن تصبح عالقة على الضفة اليمنى أو الغربية لنهر دنيبرو.

وقال كيريل ستريموسوف نائب رئيس منطقة خيرسون الذي عينته روسيا إن القوات الأوكرانية “ستبدأ قريبا هجوما على مدينة خيرسون” التي تسيطر عليها روسيا جزئيا.

ونابع قائلا في منشور في وقت متأخر من مساء (الثلاثاء 19-10-2022) على تيليغرام “أطلب منكم أن تأخذوا حديثي على محمل الجد وتنفذوه: أسرع إخلاء ممكن”.

وفي منشور في وقت لاحق، قال إن الوضع على الجبهة حتى اليوم الأربعاء مستقر لكن لا يزال على المدنيين مغادرة المنطقة إلى الضفة اليسرى وبأسرع ما يمكن.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المدنيين في خيرسون تلقوا رسائل من الإدارة التي عينتها روسيا تبلغهم بأن عليهم مغادرة المدينة.

في سياق متصل، اعترف القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بأن قواته تتعرض لضغط كبير وتواجه خيارات صعبة، وذلك في وقت أعلن فيه فلاديمير سالدو الحاكم المعين من قبل روسيا لإقليم خيرسون المحتل عن إجلاء جزئي.

وفي تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإحبارية قال سوروفيكين وهو جنرال في سلاح الجو عُين هذا الشهر لقيادة قوات الغزو الروسية “يمكن وصف الموقف في منطقة ’العملية العسكرية الخاصة’ بأنه متوتر”.