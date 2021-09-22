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روسيا تتخطى عتبة الـ200 ألف وفاة جراء كورونا

22 - سبتمبر - 2021
روسيا تسجل أرقام جديدة بكورونا

روسيا تسجل أرقاماً جديدة بكورونا

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تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في روسيا منذ بداية الجائحة عتبة الـ200 ألف حالة وفاة، فيما لا تزال حصيلة الإصابات اليومية عند مستوى أكثر من 19 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 817 وفاة و19706 إصابات جديدة بالعدوى، مقابل 812 وفاة و19179 إصابة في اليوم السابق.

يعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1991 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1521 حالة).

تماثل للشفاء في روسيا خلال اليوم الأخير 16102 من المصابين بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و333557 إصابة مؤكدة، منها 200625 حالة وفاة، وستة ملايين و542213 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 187.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 398 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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