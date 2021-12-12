روسيا تتخطى 10 ملايين إصابة بكورونا

تجاوزت عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في زوسيا عتبة 10 ملايين حالة، وفق ما أظهرت بيانات فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة كورونا في روسيا، الأحد.

يأتي ذلك بينما بدأت الموجة الأخيرة من الجائحة في التراجع كما انخفض عدد الوفيات.

وانخفض عدد الإصابات ومعدل الوفيات في الآونة الأخيرة بعد أن سجلت روسيا أكثر شهور الجائحة فتكا حتى الآن في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجلت روسيا، الأحد، ‭29929‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل معدل إصابة يومية منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و16896.

كما سجلت روسيا 1132 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل وفيات منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 289483.

ويبلغ عدد سكان روسيا 144 مليون نسمة.

وتستعد روسيا الآن لاحتمال حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المرتبطة بمتحور أوميكرون.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بأن تعمل على توفير مستلزمات الأدوية والأكسجين وأسرة المستشفيات لمكافحة عدوى متحور أوميكرون.