روسيا تتعهد بتدمير كل المقاتلات المُرسلة إلى أوكرانيا

قالت روسيا (الجمعة 17-3-2023) إن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستُدمر بعدما تعهدت بولندا وسلوفاكيا العضوان بحلف شمال الأطلسي بإرسال مقاتلات ميج-29 إلى كييف.

وأرسلت الدول الأعضاء بالحلف مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في العام الماضي، وذلك في ظل مطالبة كييف بأسلحة تقول إنها ضرورية لصد التقدم الروسي.

واتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الصراع من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وحذرت من قبل أن أسلحة الحلف ستكون أهدافا مشروعة لقواتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار”.

وأضاف “أن هذه الدول تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية”.

وطلبت سلوفاكيا مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة في 2018 لتحدث طائراتها المتقادمة من طراز ميج-29. وتوقفت سلوفاكيا في الصيف الماضي عن العمل بأسطول طائراتها طراز ميج-29 المؤلف من 11 طائرة.

في سياق متصل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونا إنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال المتحدث للصحفيين “إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإننا سنرحب بالتأكيد بذلك”.

وأضاف “نرى أن أي اتفاق غير قائم على سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير لا يُعد اتفاق سلام بأي حال من الأحوال. ولذلك سنظل ندعو الصين، كما فعلنا مسبقا، إلى الانضمام لغيرها من الدول حول العالم لمطالبة بوتين بسحب قواته”.