روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

تعهّدت روسيا، الأربعاء، “بالرد” في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذّرة من “تصعيد”.

وقالت سفارة موسكو في لندن عبر بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إن “روسيا ستجد ردًا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال، اليوم الأربعاء، إنه “لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة” يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف سوناك: “كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعد”، وإرسال طائرات مقاتلة “يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا”.

وجاء تصريح سوناك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، جنوب إنجلترا، حيث يتلقى جنود أوكرانيون تدريبًا على استخدام دبابات “تشالنجر 2” البريطانية التي وعدت لندن بتزويد كييف بها.