الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تتقدم إلى الغرب على امتداد خط المواجهة في أوكرانيا

منذ 12 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن القوات الروسية تمكنت خلال أربعة أيام من التقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن التقرير أن “الجنود الروس كسروا مقاومة العدو وتقدموا على عمق عدة كيلومترات في دفاعه المتدرج المستوى”.

وجاء في التقرير “أنه في غضون أربعة أيام تحركت الجبهة مسافة مترين إلى الغرب”.

ولم ترد تفاصيل عن الجزء الذي تحرك من خط المواجهة الواسع الذي يشمل عدة مناطق أوكرانية في جنوب وشرق البلاد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وشهدت منطقة دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا التي تحتل روسيا أجزاء منها وتسعى إلى احتلالها بالكامل بعضا من أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تسليم مدافع إلى أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: الدنمارك سلّمتنا كلّ ما تملك من مدافع "سيزار"
الإعصار "غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا
"غابرييل" يجتاح شمال نيوزيلندا ويعطل الرحلات الجوية
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة (AFP)
سلسلة غارات إسرائيليّة على غزة.. ومواجهات عنيفة في نابلس

الأكثر قراءة

الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
الدولار الأميركي
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
مؤشر قياس الزلازل
باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"