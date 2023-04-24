روسيا تتقدّم في باخموت.. وتصدّ هجومًا بمسيّرات على ميناء سيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحقيق قواتها تقدم ميداني جديد في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت القوات الروسية إنها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا، وسيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية.

كما أضافت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.

وذلك بعد أن كانت قد أعلنت تحرير 3 أحياء جديدة في الجزء الغربي من باخموت، وأن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

بريغوجين يناشد كييف

بدوره، ناشد قائد قوات “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، كييف الرأفة بجنودها “كي لا يقتلوا بعشرات الآلاف على أيدي القوات الروسية”، مطالبًا بمنحهم فرصة الحياة وعدم زجهم في القتال، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن مؤسسة قوات فاغنر.

وقال بريغوجين: “امنحوهم فرصة الحياة، ولا تقتلوا الآلاف وعشرات الآلاف من الأوكرانيين بأيدينا. في مدينتي تشاسيف يار وكوستنتينوفكا، بدأت تحدث حالات تمرد بين العسكريين الأوكرانيين حيث يلقون أسلحتهم، ويغادرون”.

هذا وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، في وقت سابق بارتفاع وتيرة التحاق جنود القوات الأوكرانية بالقوات الروسية في المقاطعة.

من ناحية ثانية، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغايف، اليوم الإثنين، أن أسطول البحر الأسود الروسي صد هجومًا بطائرات بدون طيار (مسيرات) في الساعة 3:30 صباحًا على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.

وكتب رازفوغايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق تلغرام: “أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات بدون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب. حث المحافظ جميع السكان على التزام الهدوء. وفقًا للوضع الحالي: تم تدمير طائرة بدون طيار من قبل قوات الدعم المضاد للتخريب فوق المائي، انفجرت الثانية بنفسها. حدث كل شيء في الجزء الخارجي للميناء، لم تتضرر أي مباني”.

وأضاف حاكم سيفاستوبول، أن المدينة الآن هادئة، لكن جميع القوات والخدمات في حالة تأهب القتالي.