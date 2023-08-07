روسيا تتقدّم 3 كلم في شمال شرق أوكرانيا.. وخيرسون تتخطّى "ليلة صعبة"

أكد الجيش الروسي اليوم الإثنين، أنّه تقدّم خلال ثلاثة أيام مسافة 3 كلم نحو كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، المنطقة التي حررتها القوات الأوكرانية في أيلول/ سبتمبر الماضي والتي تواجه هجومًا روسيًا منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية: “خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدم الجنود الروس في هذا الاتجاه بعمق أكثر من 3 كلم في شريط على الجبهة بطول 11 كلم”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المنطقة واقعة بين بلدتي فيلتشانا وبرتشوترافنيفي شمال شرق كوبيانسك، المدينة التي كان عدد سكانها قبل النزاع 26 إلى 28 الف نسمة.

وكانت أوكرانيا أقرت في منتصف تموز/ يوليو بأنها في “موقع دفاعي” في منطقة كوبيانسك، حيث شن الجيش الروسي هجومًا، ومنذ ذلك الحين تؤكد موسكو أنها تقضم أراض فيها.

وبدأت قوات كييف هجومًا مضاداً مكثفًا في حزيران/ يونيو لاستعادة الأراضي في شرق البلاد وجنوبها التي سيطر عليها الجيش الروسي. ومع ذلك كان التقدم حتى الآن محدودًا، حيث قامت روسيا ببناء خطوط دفاع قوية مع خنادق وكمائن مضادة للدبابات وحقول ألغام.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت منطقة كوبيانسك ومعظم منطقة خاركيف في أيلول/ سبتمبر من القوات الروسية بعد شن هجوم مفاجئ. وهذه المنطقة اليوم من الجبهات النادرة التي تشن فيها روسيا هجوما.

في سياق آخر، قال مسؤولون في أوكرانيا إن امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون في جنوب البلاد، بينما قتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف في جوار خط الجبهة مباشرة. وأعلن الجيش الأوكراني عن زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون عبر تطبيق تليغرام: “ليلة صعبة على خيرسون.. واصل الجيش الروسي قصف منازل سكان خيرسون في الجزء الأوسط من المدينة”.

وأضاف بروكودين أنّ القصف بدأ عند منتصف الليل تقريباً واستمر لعدة ساعات.

وفي سياق منفصل، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكراني على تليغرام، إنّ اثنين من المدنيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية في منطقة خاركيف صباح اليوم الإثنين.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد شهور من السيطرة الروسية، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.