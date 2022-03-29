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روسيا تتهم أمريكا والناتو بقيادة "عدوان إلكتروني" ضخم عليها

29 - مارس - 2022
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بقيادة حملة “عدوان إلكتروني” ضخمة عليها، شملت مئات الآلاف من الهجمات يوميا منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وسائل الإعلام والبنية التحتية الحساسة كانت أهدافا للحملة غير المسبوقة، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات خاصة تلقت تدريبا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن متسللين يعملون لحساب القوى الغربية الداعمة لكييف.

وقال بيان أصدرته الوزارة: “سيتم تحديد مصادر الهجمات، والمهاجمون سيُحاسبون حتما عن أفعالهم وفقا للقانون”.

وذكرت قناة إن.بي.سي التلفزيونية الإخبارية الشهر الماضي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن تلقى اقتراحات من بينها تعطيل الإنترنت والكهرباء والسكك الحديدية في روسيا. لكن البيت الأبيض قال إن ذلك “خاطئ تماما”.

وقال بايدن إن روسيا ربما تخطط لهجوم إلكتروني على الولايات المتحدة، لكن الكرملين نفى ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعتقد أن حكومة أوكرانيا التي أعلنت في فبراير عن تشكيل “جيش لتكنولوجيا المعلومات” ضالعة في الهجمات وإنها دشنت “قوة هجوم إلكتروني”.

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