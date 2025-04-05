روسيا تتهم أوروبا: تسليح أوكرانيا "استعراض قوة" أمام ترامب

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي، فيكتور فودولاتسكي، لـ”تاس”، أن أوروبا تحاول إظهار قوتها واستقلالها أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة.

وقال فودولاتسكي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “اليوم، تعمل أوروبا على جمع الأموال والأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، للقوات الأوكرانية. مهمتهم هي أن يظهروا، أولاً وقبل كل شيء لترامب، أن الاتحاد الأوروبي قوي، ويمكنه بدونه مساعدة (فلاديمير) زيلينسكي على مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني”.

من الجدير بالذكر أنه في القمة الأوروبية التي عقدت في باريس في 27 مارس، رحبت عدد من الدول بمحاولات فرنسا وبريطانيا مواصلة تسليح أوكرانيا بعد تصريحات ترامب بشأن التسوية السلمية للصراع، والاجتماعات التي عقدت بين روسيا والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مراراً أن ضخ الأسلحة إلى نظام كييف الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

ميدانيا، أعلن حاكم منطقة موردوفيا الواقعة على نهر فولغا في روسيا في بيان على تطبيق تيليغرام أن منشأة صناعية تعرضت لقصف بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت قناة “بازا”، وهي قناة على تطبيق تيليغرام مقربة من جهات إنفاذ القانون الروسية، أن الهدف كان مصنعا للألياف الضوئية في مدينة سارانسك، على بعد 820 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

بدورها، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت إن الدفاعات الجوية أسقطت 51 من 92 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات ليلية. وذكرت في بيان أن 31 طائرة مسيرة روسية أخرى “فقدت” في إشارة إلى استخدام الجيش للحرب الإلكترونية لاعتراض هذه الطائرات أو عرقلتها. وأضافت أنه تم رصد وقوع أضرار في مناطق كييف وجيتومير وسومي ودنيبروبتروفسك.

وفي الجانب الآخر، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 28 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك وماكيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليلة الماضية، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي في الجمهورية.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن إصابة 7 أشخاص جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المقاطعة خلال اليوم الماضي.