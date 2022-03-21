روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام المدنيين "درعا بشريا"

اتهمت روسيا القوات الأوكرانية باستخدام المدنيين “درعا بشريا” لشن ضربات مكثفة على القوات الروسية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تستخدم المناطق السكنية والمرافق الاجتماعية بمثابة “درع بشري” لشن ضربات مكثفة على قواتنا.

وقالت الدفاع الروسية إن القوميين الأوكرانيين استخدموا مركز تسوق في ضواحي كييف كمستودع كبير للذخيرة الصاروخية والذي تم استهدافه بأسلحة عالية الدقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن موسكو تمهل الجيش الأوكراني والمرتزقة في ماريوبول من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، من أجل إلقاء السلاح والمغادرة.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال العنيف مستمر شمالي كييف، وأكدت أن كييف هي هدف القوات الروسية، ومن المرجح حصارها.

وأشارت الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية من جهة غوستوميل، وأن معظم القوات الروسية تبعد 25 كيلومترا عن كييف.

ودعا المتحدث الروسي ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية في ماريوبول.

في المقابل، رفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد؛ وأضافت أنه تم إبلاغ ذلك للجانب الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت السلطات الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتها، وطالبت “بردّ مكتوب” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.