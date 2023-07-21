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روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام ممر الحبوب لشن هجمات

منذ دقيقة واحدة
إحدى سفن تصدير الحبوب في البحر الأسود

إحدى سفن تصدير الحبوب في البحر الأسود

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اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أوكرانيا، اليوم الجمعة، باستخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لشن “هجمات إرهابية” على المصالح الروسية بما في ذلك الهجوم الذي استهدف جسر القرم في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقد جاء ذلك في إفادة أدلى بها فيرشينين حول قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد فيرشينين أن روسيا تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو، مشيراً الى أن موسكو ستبذل “كل ما في وسعها” لحماية أفريقيا من تبعات انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأشار الى أنه من المحتمل إبرام اتفاق جديد لتصدير الحبوب بين روسيا وتركيا، إذا لبيت مطالب روسيا.

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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