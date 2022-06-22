روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مصفاة نفط قرب الحدود

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مصفاة للنفط بمنطقة روسية عند الحدود مع أوكرانيا، ووجهت موسكو أصابع الاتهام فيه للجارة الشرقية.

وقال حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، على تطبيق تليجرام: “تفيد إحدى الروايات بأن الحريق نجم عن هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت المصنع”، مشيرا إلى أنه “عثر على قطع عائدة لطائرتين مسيرتين في منطقة” المصفاة.

وبحسب غولوبيف، لم يسفر الحريق الذي أُخمد عن أي ضحايا، لافتا إلى أن العمليات في المصفاة ستُعلّق حتى التوصل إلى خلاصات التحقيق الهادف لتقييم مدى الأضرار المسجّلة.

والمنشأة المعنية هي مصفاة نوفوتشاختينسكي البعيدة بضعة كيلومترات عن الحدود مع منطقة لوهانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة بدون طيّار تحلّق فوق منطقة صناعية قبيل سماع دوي انفجار ورؤية كُرة من النار، فيما تعذر لوكالة “فرانس برس” التحقق من صحة الفيديو على الفور.

وسبق أن اتهمت روسيا مرات عدة القوات الأوكرانية بقصف بلدات روسية حدودية، وذلك منذ بدء الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وفي مايو/أيار المنقضي، أكّد حاكم منطقة كورسك الروسية (جنوب غرب) أن شخصًا قُتل في ضربة أوكرانية على قرية حدودية.

وقبلها، وتحديدا مطلع أبريل/ نيسان الماضي، اتهم حاكم منطقة بيلغورود الحدودية أوكرانيا بشنّ هجوم على مخزن وقود بواسطة مروحيتين.

وحاليا، يواصل الروس تقدمهم نحو مدينة ليسيتشانسك الصناعية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، وذلك عشية قمة أوروبية تأمل فيها كييف أن تحصل على وضع مرشح رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي.