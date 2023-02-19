الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لشن هجوم إشعاعي بدعم أوروبي

منذ ساعة واحدة
مخاوف من هجوم نووي في أوكرانيا

مخاوف من هجوم نووي في أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

اتهمت روسيا، الأحد، أوروبا بتسليم أوكرانيا حاويات مواد مشعة، لتنفيذ ما أسمته “استفزازاً واسع النطاق” وتحميل مسؤوليته لموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “نظام كييف، قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب “انتهاك جسيم” لالتزامات الاتفاقية، بشأن الأمان النووي أثناء عملية عسكرية خاصة”.

وأضافت الوزارة في بيان نقله موقع “روسيا اليوم” أنه “لتنفيذ هذا الاستفزاز، تم تسليم عدة حاويات تحتوي على مواد مشعة إلى أوكرانيا، من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي، والذي سيتم استخدامه لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق أحد المنشآت الخطرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وأشار البيان إلى أن “الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا، مما أدى إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة”.

وكانت الوزارة أفادت الثلاثاء الماضي، أن “أوكرانيا تخطط لاتهام موسكو بسرقة مواد مشعة من محطة تشيرنوبيل النووية، وتلويث الأراضي المحيطة بها”.

وتتصاعد الاتهامات والتوترات بين روسيا والغرب بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا التي تحل في 24 شباط/فبراير الجاري.

وميدانياً، قالت القوات الأوكرانية التي تجري تدريبات أسبوعية قرب بلدة سيفرسك الصغيرة في شرق البلاد إنها تستعد للدفاع عن أحد الأهداف المحتملة لهجوم روسي جديد.

وتقع سيفرسك، التي كان يقطنها قبل الحرب زهاء عشرة آلاف نسمة، على بعد 35 كيلومتراً شمالي باخموت وعلى طريق مباشرة إلى بلدة أخرى من بين البلدات الرئيسية في منطقة دونيتسك، هي بلدة سلوفيانسك.

وباخموت مسرح لقتال شرس في الأسابيع الأخيرة.

ومن شأن الاستيلاء على باخموت أن يمنح القوات الروسية نقطة انطلاق للتقدم إلى مدينتين أكبر في الغرب، هما كراماتورسك وسلوفيانسك.

    المزيد من أخبار العالم

    منشاة نفطية في كردستان
    العراق.. لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي
    الموقع المستهدف هو نفسه الموقع الذي اغتيل فيه القيادي في حزب الله عماد مغنية عام 2008
    تفاصيل جديدة ومثيرة عن الهجوم الإسرائيلي على دمشق.. ما علاقة عماد مغنية؟
    علم أمريكا
    حزمة مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لتركيا وسوريا

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    شعار شكة آبل
    بالصور.. شاهد أولى التسريبات لهاتف آيفون 15 برو
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟