روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لغزو إقليم ترانسنيستريا

أفادت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع اتهمت أوكرانيا اليوم الخميس بالتخطيط لغزو إقليم ترانسنيستريا المنفصل عن مولدوفا بعد عملية وهمية.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا خططت لشن هجوم والزعم بأن القوات الروسية هي التي شنته من ترانسنيستريا كذريعة للغزو.

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين قوله إن الغرب أصدر تعليماته لحكومة كيشيناو بوقف أي تفاعل مع إدارة ترانسنيستريا المدعومة من موسكو.

واتهمت مايا ساندو رئيسة مولدوفا موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بالتخطيط لانقلاب للإطاحة بالحكومة وجر ترانسنيستريا إلى حربها.

وانفصل الإقليم التي يتحدث الروسية بشكل رئيسي عن مولدوفا السوفيتية آنذاك في عام 1990. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، خاض الانفصاليون الموالون لروسيا حربا دموية ضد القوات الحكومية في مولدوفا.