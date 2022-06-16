روسيا تتهم أوكرانيا بعرقلة مسار المفاوضات

قال كبير المفاوضين الروس، الخميس، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق ردا بعد على مقترحاتها الأخيرة، بحسب ما نقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم.

ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في آذار، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

وفي إطار تصدير الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، الخميس، إنه يمكن تسليم ثلاث راجمات صواريخ تعهدت ألمانيا بتقديمها لكييف في يوليو أو أغسطس بعد تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.

وقالت للصحفيين لدى وصولها لحضور اليوم الثاني من المحادثات مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “من الممكن أن يبدأ التدريب على راجمات الصواريخ في نهاية يونيو، مما يعني أنه يمكن تسليمها في نهاية يوليو أو بداية أغسطس”.

وفي سيفيرودونيتسك، أكد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، الخميس، على تطبيق تلغرام أن نحو عشرة آلاف مدني ما زالوا موجودين في المدينة الرئيسية في دونباس التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ أسابيع.

وكتب: “منذ أربعة أشهر تقريبا يحلم (الروس) بالسيطرة على سيفيرودونيتسك حيث لا يزال نحو عشرة آلاف شخص من أصل مئة ألف نسمة من دون احتساب الضحايا”.

وأضاف أن “الجيش الروسي يفقد مئات المقاتلين لكنه يجد جنودا احتياطيين ويستمر بتدمير سيفيرودونتسك (…) لكن جنودنا يدافعون”.