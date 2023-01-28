روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 14 في قصف "متعمد" لمستشفى

اتهمت روسيا الجيش الأوكراني بقصف مستشفى عمدا في منطقة تسيطر عليها بشرق أوكرانيا ،السبت، فيما وصفته بأنه جريمة حرب أدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 24 من المرضى وأفراد الطاقم الطبي.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على هذه الاتهامات. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من ذلك التقرير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الضربة أصابت مستشفى في منطقة نوفويدار التي تسيطر عليها روسيا ونُفذت باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية التي قدمتها الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن توجيه “ضربة صاروخية متعمدة لمنشأة طبية مدنية عاملة معروفة بلا شك جريمة حرب خطيرة نفذها نظام كييف”.

وتابعت قائلة “كل المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم”.

وقالت إن مسعفين مدنيين وعسكريين عملوا بالمستشفى على مدار أشهر لعلاج السكان المحليين والجنود.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في الصراع الذي حصد أرواح آلاف المدنيين وجرى فيه قصف مدن وبلدات بالمدفعية والغارات الجوية. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.