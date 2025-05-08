روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اختراق حدود كورسك الروسية مرتين

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس “إن القوات الأوكرانية حاولت مرتين اختراق حدود منطقة كورسك الروسية”.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وأكدت وزارة الدفاع أن روسيا لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته في الفترة من الثامن حتى العاشر من مايو أيار، بينما انتهكته كييف 488 مرة.

وتتهم كييف أيضا موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات.

وفي سياقٍ متصل، قال أندريه يرماك كبير مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم “إن أوكرانيا ناقشت سُبُل الضغط على روسيا للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع كبار المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان”، وذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب.

ولم يحدد يرماك موعد إجراء المحادثات عبر الإنترنت مع المبعوثين الأمريكيين الخاصين، ستيف ويتكوف وكيث كيلوج، وكبير المستشارين الدبلوماسيين الفرنسيين إيمانويل بون، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وجونتر سوتر، كبير مستشاري الزعيم الألماني.

لكنه قال إن جميع الأطراف “أكدت أن وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط ينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو سلام عادل ومستدام”.

وقال يرماك عبر تطبيق تيليجرام “ناقشنا أيضا أدوات الضغط في حال رفضت روسيا المبادرة أو انتهكت الاتفاقات”.

وعبرت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بفرض وقف إطلاق نار فوري ومؤقت لمدة 30 يوما، قابل للتمديد بموافقة الطرفين، واتهمت الكرملين بتجاهل الخطة. واقترح بوتين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام فقط من الثامن إلى العاشر من مايو أيار.

وقال يرماك إن “اقتراح الكرملين بهدنة لمدة ثلاثة أيام لا يهدف إلى السلام، بل إلى إقامة العرض العسكري في موسكو بأمان. هذا تلاعب سياسي”.

وتستعد روسيا، التي شنت غزوا شاملا لأوكرانيا عام 2022، لتنظيم عرض عسكري غدا الجمعة لإحياء الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية، فيما يتطلع الرئيس فلاديمير بوتين لأن يكون استعراضا للقوة.

وبعد دخول وقف إطلاق النار المُعلن حيز التنفيذ اليوم الخميس، ساد الهدوء سماء المدن الأوكرانية الرئيسية، على الرغم من ورود تقارير عن اشتباكات في شرق أوكرانيا.