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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشأة نووية في زابوريجيا بطائرات مسيرة

14 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2025 8:28 صباحًا
محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

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قالت الإدارة المعينة من جانب روسيا لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم الاثنين إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مساء أمس الأحد مركز تدريب بالمحطة التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وذكرت الإدارة على تطبيق تيلغرام “استخدم العدو ثلاث طائرات مسيرة”، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي أضرار “جسيمة”.

ولا يتسنى لرويترز التأكد من صحة التقرير الروسي بشكل مستقل. ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سماع دوي مئات الطلقات من أسلحة صغيرة في وقت متأخر من يوم السبت في المحطة.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في الأسابيع الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط من عام 2022. ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بإطلاق النار أو القيام بأنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حادث نووي.

والمحطة هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ورغم أنها متوقفة عن العمل، فإنها لا تزال بحاجة إلى الكهرباء للحفاظ على تبريد وقودها النووي.

    المصدر :
  • رويترز

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