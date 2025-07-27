روسيا تتهم كييف والغرب برفض الدبلوماسية

نقلت وكالات أنباء روسية الأحد عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تفضل السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا، لكن كييف والغرب يرفضان هذا المسار.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله “مسارنا المفضل هو الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وأضاف بيسكوف، دون تقديم دليل، أن موسكو تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لأن “كل مقترحات الحوار قوبلت بالرفض، سواء من أوكرانيا أو من الدول الغربية”.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث تلفزيوني، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مهتماً بحل الصراع في أوكرانيا ويريد أن يرى خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحرب.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “هذه ليست حرب ترامب، لكنه يريد لها أن تنتهي”.

ويشعر ترامب بالإحباط وخيبة الأمل، لأن “تواصله الجيد ومكالماته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تحقق أي تقدم”، على حد قول روبيو.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: “حان وقت التحرك، وقد أوضح الرئيس ذلك بوضوح تام. إنه يفقد صبره”.

ومن جانبه، قال ستيفن ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا وسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سئل ويتكوف عما قد يكون النهاية المناسبة لعمله كمبعوث خاص عندما تنتهي رئاسة ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فرد بالقول: “النهاية المناسبة، هي أن نتمكن من حل مشاكل روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا أمر يجب أن يحصل. وإذا وسّعنا نطاق اتفاقيات إبراهام، وإذا حققنا سلاما دائما في غزة، وإذا أقمنا سلاما طويل الأمد في الشرق الأوسط، <...> أعتقد أن هذه ستكون الإنجازات الرئيسية”.