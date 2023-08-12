السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على هجوم جسر القرم

منذ 32 دقيقة
جسر القرم

جسر القرم

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نددت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بما وصفته بأنه “هجوم إرهابي” أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتعهدت بالرد عليه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان على تيليجرام “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن قواتها أحبطت هجوما بالصواريخ شنته أوكرانيا على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق كيرتش. وضمت موسكو القرم من أوكرانيا في 2014.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضا عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت شبه الجزيرة.

ويتعرض الجسر لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ أن شنت موسكو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022. ويبلغ طول الجسر 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بروسيا.

وفي بيان نُشر في وقت سابق على تيليجرام قال حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرجي أكسيونوف إن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات أسقطت صاروخين بالقرب من الجسر، وأضاف أن الجسر لم يصب بأذى.

وأظهرت لقطات على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ما يبدو أنه جسر القرم وقد أحاط به الدخان. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الجسر أغلق لفترة وجيزة أمام حركة المرور لكن أعيد فتحه لاحقا.

وبشكل منفصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أُطلقت على شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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