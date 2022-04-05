روسيا تتوعد بالانتقام بعد طرد إيطاليا دبلوماسييها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سيكون لها رد مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد قال اليوم الثلاثاء إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وفقا لتصريحات أرسلها متحدث.

ومع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع تزايد وتيرة القصف خاصة بعد حادثة “بوتشا” يوم الأحد، تتزايد موجة العقوبات على روسيا وكياناتها في العالم.

من هنا، قال وزير الخارجية الدنمركي جيبي كوفود اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وكذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وذلك بحسب تصريحات أرسلها متحدث.

كذلك، تتخذ عدد من الحكومات الغربية الأخرى خطوات مماثلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية القول إن روسيا ستنتقم بعد طرد 15 من دبلوماسييها من الدنمرك وايطاليا.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، بأن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية القول إن موسكو سترد على قرار باريس.