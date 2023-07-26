روسيا تتوعد بالرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية.

وذلك بعد أن أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا تستخدم القنابل العنقودية الأميركية التي تهدّد المدنيين ضد القوات الروسية في البلاد.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الرد الروسي سيكون قاسياً على كييف، مضيفة أن هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

بالوقت المناسب

كما أكدت أن بلادها سترد في الوقت المناسب على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية التي زودتها بها أميركا.

جاء ذلك بعدما أفاد المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي بأن ردود الفعل الأولية تشير إلى أنه تم استخدام القنابل العنقودية “بشكل فعال” في المواقع والعمليات الدفاعية الروسية.

ورأى كيربي أنهم يستخدمونها بشكل مناسب.. إنهم يستخدمونها بشكل فعال ولديهم بالفعل تأثير على التشكيلات الدفاعية لروسيا”، وفق تعبيره.

وبينما وافقت الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بها، وعدت كييف بأنها لن تستخدم إلا لضرب تجمعات جنود روسيا.

للمرة الأولى

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في 7 يوليو/تموز قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

أتى القرار الذي أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان “صعباً للغاية” في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة لن تستخدم ضد المدنيين.

يشار إلى أنه يمكن للأسلحة المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض دون أن تنفجر، ما يشكل خطراً على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

وهي محظورة في أكثر من 100 دولة – لا سيما في أوروبا – الموقعة على اتفاقية أوسلو لعام 2008 والتي لا تعد روسيا أو الولايات المتحدة أو أوكرانيا طرفاً فيها.