الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
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روسيا تتّهم الغرب بتوسيع صراع أوكرانيا.. وتُبدي استعدادها لمحادثات تسوية

منذ 47 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

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اعتبر وزير الدفاع سيرغي شويغو أنّ الغرب يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في تصريحات أدلى بها في منتدى للدفاع في بكين اليوم الإثنين.

وفي حديثه خلال منتدى شيانغشان، وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين، قال شويغو إن حلف شمال الأطلسي يغطي على حشد القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال “التفاخر بالرغبة في الحوار”، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال شويغو إن دول الحلف تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من وجودها العسكري وتزيد من وتيرة وحجم التدريبات العسكرية هناك.

وأضاف أن القوات الأميركية ستستخدم تبادل المعلومات مع طوكيو وسيول بشأن إطلاق الصواريخ لردع روسيا والصين.

وفي الوقت نفسه، قال إنّ تحرك روسيا لإلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نهاية الاتفاقية، مضيفًا أن موسكو لم تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

كما أشار الوزير الروسي إلى أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات تسوية ما بعد الحرب للأزمة الأوكرانية بشأن مزيد من “التعايش” مع الغرب، لكن الدول الغربية بحاجة إلى التوقف عن السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقال شويغو إن الظروف غير مهيأة بعد لإجراء مثل هذه المحادثات، مضيفًا أنه “من المهم أيضًا ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين”.

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