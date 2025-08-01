روسيا تثمّن نهج أمريكا المسؤول لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تقدر نهج واشنطن المسؤول بضرورة تفادي مواجهة عسكرية مباشرة بين أميركا وروسيا.

“حوار قائم على الاحترام المتبادل”

وأعرب الجمعة، عن تفاؤل بانفتاح أميركا على حوار قائم على الاحترام المتبادل، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية التي نقلت التصريحات عبر موقعها.

كما تابع أن أميركا تدرك الواقع الحالي المحيط بأوكرانيا، موضحاً أنها تسعى لأخذ الأسباب الجذرية للأزمة بعين الاعتبار.

وأكد أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على اقتراح إنشاء مجموعات عمل للتوصل إلى تفاهمات مستدامة.

جاء هذا بعدما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ارتياحه لنتائج المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول مؤخرا وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأهم إزالة الأسباب الجذرية للنزاع.

وقال في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء مع نظيره الروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إنه يرى المفاوضات مطلوبة ومهمة دائما.

وتابع: “نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين… الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد” من الجانب الروسي.

بالمقابل، رد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “جاهزون للقاء القادة”.

أتت هذه التطورات بينما أكد الرئيس الأميركي دنالد ترامب الجمعة، أن معلومات وصلته تفيد بمقتل ما يقارب 20 ألف جندي روسي هذا الشهر في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

وأضاف عبر منصته تروث سوشيال، أن روسيا خسرت 112,500 جندي منذ بداية العام.

كما شدد على أن هذا عدد هائل من القتلى قضوا دون أي فائدة.

ولفت إلى أن أوكرانيا بالمقابل تعيش معاناة بالغة، إذ فقدت ما يقارب 8000 جندي منذ 1 يناير 2025، غير المفقودين والضحايا المدنيين.

إلى ذلك، شدد على أن هذه الحرب العبثية ما كان يجب أن تحدث أبدا، متهماً سلفه جو بايدن بأنه السبب باندلاعها.

ثم تابع: “أنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها!”.

مهلة حتى الثامن من أغسطس

يذكر أن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس‭‭ .

وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: “يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم”.

كما أضاف: “حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس”.

وأكد أن “الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام”.

يأتي ذلك بينما كثفت روسيا في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية مختلفة.