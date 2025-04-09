روسيا تثير مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة في محادثات إسطنبول مع أمريكا

نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف قوله إن موسكو ستطرح مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الولايات المتحدة واستعادة عقارات دبلوماسية صادرتها واشنطن خلال محادثات ستعقد بين الجانبين في إسطنبول غدا الخميس.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب العديد من الوجهات الأخرى، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن دارتشيف قوله إن موسكو ستطرح مسألة استئناف الرحلات الجوية. وأضاف أن الخطوة “ستدعم الشركات وتيسر حياة الناس العاديين على جانبي المحيط”.

ووفقا للوكالة تطرق دارتشيف أيضا إلى أن روسيا مستعدة لإجراء “محادثات جادة” للمطالبة بإعادة ممتلكات دبلوماسية روسية صادرتها السلطات الأمريكية.

وفرضت السلطات الأمريكية عام 2016 سيطرتها على مجمعين دبلوماسيين روسيين أحدهما في ماريلاند والثاني في لونج أيلاند، وذلك حينما طرد الرئيس الأسبق باراك أوباما 35 روسيا بسبب ما وصفه بأنه تورط من جانبهم في قرصنة تهدف للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ذلك العام.

وطالبت روسيا مرارا بإعادة المجمعين وردت على الخطوة بالسيطرة على ممتلكات دبلوماسية أمريكية بالقرب من موسكو.