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روسيا تحبط عمليات إرهابية لـ”داعش” في موسكو

منذ 29 ثانية
الأمن الفدرالي الروسي-أرشيفية

الأمن الفدرالي الروسي-أرشيفية

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الأربعاء عن إحباطها عمليات إرهابية كانت خلية لتنظيم “داعش” تخطط لتنفيذها في مقاطعة موسكو.

وأوضح الأمن الفدرالي في بيان له أن عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.

وذكر البيان أنه “تم العثور في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق”، مشيرا إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين.

بدورها، وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.

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