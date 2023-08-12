روسيا تحبط هجوماً صاروخياً أوكرانياً على جسر القرم وتدمر طائرات مسيرة

قالت وزارة الدفاع الروسية (السبت 12-8-2023) إن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش بصواريخ إس-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.

يتعرض الجسر لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ أن شنت موسكو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022. ويبلغ طول الجسر 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بروسيا.

وقالت الوزارة في بيان “تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية”.

وفي بيان نُشر في وقت سابق على تيليجرام قال حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرجي أكسيونوف إن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات أسقطت صاروخين بالقرب من الجسر، وأضاف أن الجسر لم يصب بأذى.

وأظهرت لقطات على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ما يبدو أنه جسر القرم وقد أحاط به الدخان. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الجسر أغلق لفترة وجيزة أمام حركة المرور لكن أعيد فتحه لاحقا.

وبشكل منفصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أُطلقت على شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم السبت.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة محاولة الهجوم. وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ من مصادر مستقلة.

ولم تتضح بعد الأهداف التي كانت تقصدها الهجمات على شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا وفي العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو أيار.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن تلك الهجمات لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.