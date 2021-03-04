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روسيا تحبط هجوما استهدف محطة للطاقة في كالينينغراد

4 - مارس - 2021
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية

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أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن السلطات المحلية تمكنت من إحباط هجوم ”إرهابي“ على محطة كهرباء، وإلقاء القبض على شخص مشتبه به.

وأفادت وكالة ”نوفوستي“ الروسية بأن شخصاً كان يخطط لشن هجوم ”إرهابي“ في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة ”كالينينغراد“، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم ”لدواعي كراهية السلطات“، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على ”تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية“.

وأكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى ”مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية”، بحسب “إرم نيوز”.

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