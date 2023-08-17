الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تحبط هجوما على بلدة لتخصيب اليورانيوم في سيبيريا

منذ 34 دقيقة
الأمن الروسي- أرشيفية

الأمن الروسي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وكالات أنباء روسية أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، الخميس، إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوجورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر)، كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات وشركة ترانستليكوم للاتصالات.

ويطلق اسم جماعة (مواطني يو.إس.آر.آر) على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل الروسية متطرفة في 2022.

وزيلينوجورسك بلدة يقطنها ما يزيد قليلا على 65 ألف مواطن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي. ولا تزال بلدة مغلقة يحتاج دخولها إلى تصريح خاص.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظومة آرو-3
أمريكا توافق على بيع منظومة "آرو-3" لألمانيا
إيران وأمريكا
"صفقة الأسرى" المتوقعة بين واشنطن وطهران في مرمى الانتقادات
مديرية المخابرات الرئيسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"الخلايا النائمة".. روسيا تلجأ إلى أساليب غير تقليدية للتجسس

الأكثر قراءة

عادل إمام
"لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام
أزمة الكهرباء في لبنان
لبنان على موعد مع انقطاع كامل للكهرباء عند الخامسة مساءً!
سرطان الشرج
لا تتجاهلها.. 4 أعراض خطيرة لسرطان الشرج