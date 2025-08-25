روسيا تحتجز نائب حاكم كورسك في قضية فساد مرتبطة بالحدود الأوكرانية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن السلطات احتجزت نائب حاكم منطقة روسية حدودية متاخمة لأوكرانيا في إطار قضية جنائية تتعلق باختلاس مليار روبل (12.4 مليون دولار) مخصصة للتحصينات الدفاعية.

وأضافت الوكالة أنه يجري حاليا تفتيش مكتب نائب حاكم كورسك فلاديمير بازاروف الذي كان يعمل سابقا نائبا للحاكم في منطقة بيلجورود المجاورة.

وأكد ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك احتجاز بازاروف قائلا إن القضية تتعلق بعمله السابق في منطقة بيلجورود. ولم يدل خينشتاين بمزيد من التفاصيل.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الاتصال ببازاروف أو محاميه.

وتحقق روسيا مع عدد من المسؤولين بتهم الفساد منذ أن شقت قوات أوكرانية طريقها عبر الحدود ودخلت منطقة كورسك العام الماضي في أكبر توغل عسكري في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأقال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو تموز الماضي رومان ستاروفويت، وهو حاكم سابق لمنطقة كورسك، من منصب وزير النقل وطلب من نائبه أن يحل محله. وعُثر على ستاروفويت في وقت لاحق ميتا في سيارته متأثرا بإصابته بطلق ناري في واقعة قال المحققون إنها انتحار على ما يبدو.

(الدولار = 80.6500 روبل)