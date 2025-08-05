الأربعاء 11 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية

منذ 21 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن موسكو قدمت احتجاجا رسميا إلى إسرائيل في أعقاب ما قالت إنه هجوم على سيارة دبلوماسية روسية بالقرب من مستوطنة جفعات اساف القريبة من القدس.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان “في 30 يوليو، تعرضت سيارة تابعة لبعثة روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية وتقل أفرادا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، لهجوم بالقرب من مستوطنة جفعات اساف غير الشرعية بالقرب من القدس من قبل مجموعة من المستوطنين”.

وأضافت أن ذلك حدث “بقبول من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير وزارة الخارجية الروسية.

وقالت زاخاروفا إن السفارة الروسية في تل أبيب قدمت احتجاجا رسميا إلى السلطات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة
مخزونات النفط الخام
تراجع مخزونات الخام والبنزين الأسبوعية بأمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب يهدد بسيطرة الحكومة الاتحادية على واشنطن العاصمة

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!