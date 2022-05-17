روسيا تحتلّ المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

احتلت روسيا المركز الرابع في قائمة موردّي النفط للهند في نيسان، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حيث حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ ستة بالمئة، أو حوالي 277 ألف برميل يوميا في نيسان، من حوالي 66 ألف برميل يوميا فيآأذار، عندما كانت في المركز العاشر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية.

في هذا السياق، قال “إحسان الحق” المحلل لدى رفينيتيف إنّ “أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بينما تعرض خام سي.بي.سي من قازاخستان لضغوط حيث يتم تحميله من ميناء روسي”.

وأضاف أن الهنود اشتروا النفط الروسي الذي لم يجد عملاء بينما اشترى بعض المشترين الأوروبيين كميات أكبر من النفط الأفريقي والأميركي.

وانخفضت حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام إلى حوالي ستة بالمئة في نيسان من 14.5 بالمئة في آذار، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبا إلى ثلاثة بالمئة.

وشكلت الخامات من أذربيجان وروسيا وقازاخستان معا حوالي 11 بالمئة من النفط المستورد للهند في نيسان، مقارنة بحوالي ثلاثة بالمئة في آذار. وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط إلى 71 بالمئة من 68 بالمئة.

الى ذلك، أظهرت بيانات أولية من رفينيتيف أنّه من المتوقع ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا أكثر إلى حوالي 487500 في أيار، نظرًا لأنّ المصافي كثفت مشترياتها من روسيا.

وفي الشهر الماضي، واصل العراق احتلال المرتبة الأولى في توريد النفط للهند، تليه السعودية والإمارات.

واستوردت المصافي الهندية 4.7 مليون برميل يوميا من النفط في نيسان، بزيادة 6.9 بالمئة عن الشهر السابق ونحو 11.6 مقارنة معها قبل عام، عندما أثرت موجة كوفيد-19 الثانية على الطلب المحلي على النفط.

وقال إحسان الحق إن واردات الهند من النفط كانت مرتفعة في نيسان لأن المصافي زادت الاستهلاك لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة.

هذا وأدى ارتفاع الواردات من روسيا إلى انخفاض حصة أوبك من الإمدادات الأجنبية إلى الهند في نيسان.