الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تحذر الغرب من ارسال أسلحة بعيدة المدى "خط أحمر"

منذ 10 دقائق
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

جددت روسيا تحذير الغرب من إغداق مزيد من الأسلحة المتطورة على كييف.

فقد نبه مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك الأحد، من أن تسليم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى القوات الأوكرانية “خط أحمر” بالنسبة لموسكو.

كما شدد الدبلوماسي البارز على أن “تدابير معينة سيتم تحديدها واتخاذها للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف، بعد تحليل شامل لتطورات الوضع.”

إلى ذلك، أضاف أن لدى بلاده “الأدوات الكافية” لتنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

في المقابل، تواصل كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي، المطالبة بتكثيف الدعم العسكري الغربي لها بأسلحة وصواريخ متطورة ونوعية، من أجل صد القوات الروسية، وقد جدد وزير خارجيتها اليوم الأحد المطالبة بأنظمة دفاع جوية وصاروخية أكثر تطوراً.

فيما حققت القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية تقدماً مهماً في عدة مناطق شمال شرق البلاد وجنوبها، ضد القوات الروسية، بفضل الصواريخ الأميركية المتطورة المتوسطة والبعيدة المدى، لاسيما منظومات هيمارس، التي وعدت واشنطن كييف بإرسال المزيد منها.

يذكر أنه منذ انطلاق المعارك الروسية الأوكرانية، ساندت واشنطن كييف بالعتاد والسلاح والصواريخ، والمروحيات وغيرها.

إلا أن روسيا حذرت مرارا وتكراراً من أن إرسال صواريخ بعيدة المدى قد تطال أراضيها “خط أحمر”، يجعل الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في النزاع!.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تنفي اتهام بلاروسيا: روسيا تخطط لاستفزازنا
حقل كاريش
شركة "إنرجين" الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش
علم بريطانيا
وزير بريطاني يستبعد أن تشهد البلاد انقطاع للكهرباء في الشتاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
الدفاع المدني
صور مروعة.. قتيل و13 جريحا جراء حادث مأساوي في الزعرورية