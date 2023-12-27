روسيا تحذر اليابان.. والسبب تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء بأن تحرك اليابان لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي سيكون له “عواقب وخيمة” على العلاقات الروسية اليابانية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وطوكيو بشكل حاد منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير\شباط 2022. وانضمت اليابان إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وقالت اليابان الأسبوع الماضي إنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد تغيير في الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه طوكيو للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من تسع سنوات.

ورغم أن الضوابط الجديدة على التصدير لا تزال تمنع اليابان من شحن الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا، فقد تستفيد منها أوكرانيا بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا لأنها تعزز قدرة واشنطن على تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية أسبوعية “الجانب الياباني يفقد السيطرة على الأسلحة التي يمكن لواشنطن الآن أن تفعل بها ما تريد”.

وأردفت قائلة “لا يمكن استبعاد أنه بموجب مخطط تم اختباره بالفعل سينتهي المطاف بصواريخ باتريوت في أوكرانيا”.

وأضافت أن مثل هذا السيناريو “سيفسر على أنه أعمال عدائية بكل وضوح ضد روسيا وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على اليابان في سياق العلاقات الثنائية”.