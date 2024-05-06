روسيا تحذر بريطانيا: موسكو قد ترد بقصف منشآت عسكرية بريطانية

حذرت روسيا بريطانيا الاثنين من أنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة بريطانية في قصف الأراضي الروسية فإن موسكو قد ترد بقصف منشآت ومعدات عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني نايجل كيسي لتقديم احتجاج رسمي بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي إن أوكرانيا لها الحق في استخدام أسلحة بريطانية لضرب روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات كاميرون تشير إلى أن بريطانيا أصبحت الآن بحكم الواقع جزءا من الصراع، وأضافت أن هذه التصريحات تتناقض مع تأكيدات سابقة بأن الأسلحة بعيدة المدى التي أعطتها بريطانيا لأوكرانيا لن تستخدم ضد روسيا.

وقالت الوزارة “تم تحذير كيسي من أنه (يمكن استهداف) أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية على الأراضي الأوكرانية وخارجها، ردا على شن أي هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بريطانية”.

وأضافت الوزارة أنها ترى في تصريحات كاميرون تصعيدا خطيرا.

وتابعت “استُدعي السفير لتوضيح العواقب الكارثية الحتمية لمثل هذه الخطوات العدائية من جانب لندن ولدحض التصريحات الاستفزازية العدوانية لوزير الخارجية على الفور بأسلوب حازم لا لبس فيه”.

وقال كاميرون لرويترز خلال زيارة لكييف الأسبوع الماضي إن أوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لها بريطانيا لضرب أهداف داخل روسيا، وإن الأمر متروك لكييف للقيام بذلك.

ولم يتسن لرويترز التواصل حتى الآن مع مسؤولين بريطانيين للتعليق.